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Падение режима Асада ,  
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Небензя подтвердил координацию между Россией и США по сирийскому вопросу

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Падение режима Асада
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Россия и США координируют свои действия в связи с обострением ситуации в Сирии, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дипломат дал положительный ответ на соответствующий вопрос.

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Беспорядки в населенных алавитами регионах Сирии вспыхнули 7 марта. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс.

На фоне происходящих событий Россия и США запросили экстренные консультации Совбеза ООН. Они пройдут в понедельник, 10 марта.

Кремль заявил о необходимости остановить насилие в Сирии. Вскоре после этого новые сирийские власти объявили об окончании операции по «нейтрализации остатков свергнутого режима Башара Асада».

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны — в Латакии и близлежащих холмистых сельских районах. После падения режима Башара Асада, который принадлежит к этому течению, The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

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Теги
Василий Небензя Россия США Сирия ООН
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