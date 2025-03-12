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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники используют аккаунты знаменитостей в соцсетях для обмана фанатов

F6: мошенники взламывают соцсети знаменитостей, чтобы обмануть их подписчиков
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники взламывают аккаунты знаменитостей в соцсетях для кражи денег подписчиков, сообщили РБК специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6.

Злоумышленники крадут аккаунты звезд в Instagram (соцсетью владеет Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и создают фейковые аудио- и видеосообщения со знаменитостью, которая якобы призывает подписчиков принять участие в конкурсе с денежным призом.

Тех, кто перешел по ссылке на мошеннический сайт, просят перевести деньги для быстрого получения выигрыша.

«За неделю с 5 по 11 марта мошенники, которые используют эти ресурсы, похитили 4 млн 982 тыс. руб. у пользователей, которые совершили 1,4 тыс. платежей», — отметили в F6.

В частности, мошенники украли аккаунт певицы Ханны и создали в ее соцсети пост с анонсом конкурса, в котором «повезет всем». По словам музыканта, мошенники требуют от нее $50 тыс. за возвращение учетной записи и угрожают взломать ее телеграм-канал и страницу во «ВКонтакте».

Кроме того, преступники получили доступ к Instagram-аккаунту комика и шоумена Дмитрия Журавлева и опубликовали фальшивое видео с артистом. Журавлев якобы сообщил о запуске нового проекта и пригласил подписчиков принять в нем участие.

Аналитики отмечают, что мошенники все чаще используют поддельные аудио- и видеосообщения в своих схемах. Отличить их от реальных материалов сложно из-за совершенствования инструментов для создания дипфейков, уточнил ведущий аналитик F6 Евгений Егоров. Эксперты призывают критически относиться к сообщениям, в которых пользователям предлагают принять участие в розыгрыше.

Мошенники начали использовать в своих схемах самозапрет на кредиты
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности сообщили, что мошенники начали использоваться внедренный в марте самозапрет на кредиты.

Злоумышленники звонят гражданам от имени сотрудников «Госуслуг» и пытаются убедить их, что запрет установлен неверно. После этого предлагают перейти по фишинговой ссылке, по которой жертва попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги». Пользователь вводит свои данные для входа, информация попадает к мошенникам.

Кроме того, через вредоносную ссылку на телефон может загрузиться вирус, который будет считывать СМС, в том числе коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк.

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Теги
мошенники соцсети знаменитости
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