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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин предупредил об отравленных ракетным топливом дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: rogozin_do / Telegram
Фото: rogozin_do / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перед запуском обрабатывать свои беспилотники токсичными веществами, включая ракетное топливо, похожее по составу на гептил. Об этом в телеграм-канале сообщил командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

В своем посте он опубликовал фотографии обожженных рук военнослужащих после контакта с отравленными беспилотниками.

«Это не учебная и не профилактическая тревога!» — говорится в сообщении.

По словам сенатора, среди российских бойцов уже зафиксированы многочисленные случаи отравления после контакта с трофейными дронами. Он предупредил, что особенно опасны сбитые БПЛА, и призвал военных не прикасаться к ним без средств защиты.

Рогозин подчеркнул, что информация достоверная и требует повышенного внимания.

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13 марта МЧС России предупредило о недопустимости попыток сбить беспилотники подручными средствами и призвало граждан не приближаться к упавшим дронам.

При падении дрона необходимо отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих. МЧС также советует не использовать рядом с БПЛА мобильные телефоны, радиоаппаратуру и устройства с GPS.

Ведомство напомнило о запрете съемки работы ПВО, полетов беспилотников, военной техники и инфраструктуры, а также публикации подобных материалов в соцсетях.

Ранее, 11 марта, бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Его сын заявил, что это уже второй случай, когда он сбил БПЛА таким способом.

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Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин беспилотники отравление гептил Военная операция на Украине
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
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