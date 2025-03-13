 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МЧС посоветовало не сбивать дроны подручными средствами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

МЧС посоветовало не пытаться сбивать дроны подручными средствами.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях МЧС.

При падении дрона нужно отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом, а также предупредить других граждан, которые могут находиться поблизости. Министерство также предупредило, что рядом с беспилотником не стоит использовать мобильные телефоны, радиоаппаратуру, устройства с GPS.

Житель Подмосковья рассказал, как сбил дрон из ружья
Общество
Фото:Александр Юдаев / ok.ru

Кроме того, МЧС запретило снимать работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру, а также выкладывать материалы о БПЛА в социальные сети.

При обнаружении дрона нужно сообщить о ЧП по телефону 112.

Последствия рекордной атаки БПЛА на Россию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее, 11 марта, бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Позже его сын заявил, что отец уже во второй раз сбил БПЛА из ружья

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МЧС дроны рекомендации
Материалы по теме
Житель Подмосковья рассказал, как сбил дрон из ружья
Общество
Житель подмосковной деревни во второй раз сбил дрон из ружья
Политика
Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Как IT-бизнесу уменьшить налоги: две законные схемы и примеры расчетовPro, 08:29
МЧС посоветовало не сбивать дроны подручными средствамиОбщество, 08:21
Для экс-главы IТ-управления Росреестра запросили 8,5 лет колонииОбщество, 08:18
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
Как риелтор и партнер Трампа по гольфу стал переговорщиком по УкраинеПолитика, 08:01
Крупные банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБФинансы, 08:00
Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от ТувыПолитика, 08:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Саратове и Волгограде приостановили полетыОбщество, 07:58
Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами РоссииПолитика, 07:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:38
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое из-за ремонтов и проблем с логистикойБизнес, 07:30
В Калужской области из-за дрона загорелось промышленное предприятиеОбщество, 07:25
В Мосгорсуд поступила жалоба Поперечного на штраф за дискредитацию армииПолитика, 07:22
«Ведомости» узнали о возможной отставке нескольких губернаторовПолитика, 07:17