МЧС посоветовало не сбивать дроны подручными средствами
МЧС посоветовало не пытаться сбивать дроны подручными средствами.
«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях МЧС.
При падении дрона нужно отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом, а также предупредить других граждан, которые могут находиться поблизости. Министерство также предупредило, что рядом с беспилотником не стоит использовать мобильные телефоны, радиоаппаратуру, устройства с GPS.
Кроме того, МЧС запретило снимать работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру, а также выкладывать материалы о БПЛА в социальные сети.
При обнаружении дрона нужно сообщить о ЧП по телефону 112.
Ранее, 11 марта, бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Позже его сын заявил, что отец уже во второй раз сбил БПЛА из ружья.
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