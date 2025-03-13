МЧС посоветовало не сбивать дроны подручными средствами

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

МЧС посоветовало не пытаться сбивать дроны подручными средствами.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях МЧС.

При падении дрона нужно отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом, а также предупредить других граждан, которые могут находиться поблизости. Министерство также предупредило, что рядом с беспилотником не стоит использовать мобильные телефоны, радиоаппаратуру, устройства с GPS.

Кроме того, МЧС запретило снимать работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру, а также выкладывать материалы о БПЛА в социальные сети.

При обнаружении дрона нужно сообщить о ЧП по телефону 112.

Ранее, 11 марта, бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Позже его сын заявил, что отец уже во второй раз сбил БПЛА из ружья.