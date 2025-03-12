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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Житель Подмосковья рассказал, как сбил дрон из ружья

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Юдаев / ok.ru
Фото: Александр Юдаев / ok.ru

Бывший сотрудник МВД Александр Юдаев рассказал РБК как 11 марта сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино.

«Это был исключительный случай — самооборона. Была угроза моей семье, близким, всем жителям Москвы и области», — рассказал он РБК.

Юдаев уточнил, что был на даче в деревне. Он услышал звук дрона и вышел на улицу. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких.

Тогда Юдаев взял ружье и вышел в поле.

«Когда полетел следующий беспилотник — я выстрелил, он сразу взорвался: его остатки упали в поле и частично упали на мой дом, осыпали меня. Просто в моменте я понял, что обязан спасти людей», — признался он.

Юдаев заявил, что всю жизнь защищает людей. «Я экс-сотрудник внутренних органов, ветеран Чеченской войны, а в настоящее время — сотрудник службы безопасности в Адвокатском бюро ЕПАМ», — рассказал мужчина.

Накануне сын Юдаева сообщил, что отец уже во второй раз сбил БПЛА из ружья. На этот раз — во время массированной атаки беспилотников ВСУ на несколько регионов России, в том числе на Московскую область. 

В ночь на 11 марта 337 беспилотников атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них трое скончались, повреждены жилые дома.

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Компании
Подмосковье дроны БПЛА
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