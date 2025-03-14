Дрон повредил крышу многоэтажки на западе Москвы

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В жилом доме в Резервном проезде после атаки дронов был поврежден козырек кровли, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Там рассказали, что сообщение поступило в 6:40 мск, жители дома утверждали, что услышали «хлопок». В оперативных службах добавили, что возгорания и задымления, а также пострадавших нет.

Резервный проезд находится в районе Дорогомилово Западного административного округа столицы, неподалеку от Кутузовского проспекта.

«РИА Новости» со ссылкой на столичные экстренные службы также сообщает о поврежденной кровле многоэтажки на западе Москвы. Там заявили, что, по предварительным данным, обломки беспилотника попали «в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома». На место происшествия прибыли спасатели, предварительно пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о четырех сбитых дронах, летевших в сторону столицы. ТАСС сообщал также об обломках беспилотников, упавших на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве; пострадавших и признаков возгорания нет. РЕН ТВ передавал, что в расселенном доме на улице Лестева (в Даниловском районе на юге столицы, между станциями метро «Шаболовская» и «Тульская») выбило окна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что над областью сбили три беспилотника. Два дрона уничтожили над Балашихой, обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, в районе улицы Демин Луг. Еще один сбили над микрорайоном Южная Битца Ленинского городского округа, его обломки упали на строящуюся многоэтажку, в которой еще никто не живет, уточнил глава региона. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, беспилотник сбили на окраине Обнинска Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

Это вторая атака на столичный регион за неделю: в ночь на 11 марта был сбит 91 дрон. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали.