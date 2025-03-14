Воробьев рассказал, где в Подмосковье сбили беспилотники
В Подмосковье этим утром сбили три беспилотника — два над Балашихой и один в микрорайоне Южна Битца Ленинского городского округа. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.
Обломки одного из сбитых над Балашихой дронов упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, в районе улицы Демин Луг, рассказал он. Другой уничтожили в микрорайоне Железнодорожный, в районе улицы Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа. Его обломки упали на строящуюся многоэтажку, в которой еще никто не живет, уточнил Воробьев.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — написал губернатор Подмосковья.
Мэр Москвы Сергей Собянин до этого заявил о четырех сбитых дронах, которые летели в сторону Москвы. ТАСС, «РИА Новости» и РЕН ТВ писали о поврежденных домах на юге и западе столицы, а также о падении обломков дрона на жилой дом в коттеджном поселке в Новой Москве.
С утра в столичном аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги более чем на час вводились ограничения на полеты. Их сняли в 7:27 мск. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом на окраине Обнинска дроне. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, уточнил он.
В ночь на 11 марта столичный регион подвергся одной из крупнейших атак дронов, в результате которой в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над столичным регионом и шесть БПЛА близ Курской АЭС, сообщало Минобороны.
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