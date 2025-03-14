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Военная операция на Украине ,  
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Воробьев рассказал, где в Подмосковье сбили беспилотники

Губернатор Воробьев: в Балашихе и Ленинском округе сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Два дрона сбили над Балашихой, обломки одного из них упали на строительную площадку, сообщил губернатор. Еще один беспилотник уничтожили над микрорайоном Южная Битца. Его обломки упали на строящуюся многоэтажку
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В Подмосковье этим утром сбили три беспилотника — два над Балашихой и один в микрорайоне Южна Битца Ленинского городского округа. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Обломки одного из сбитых над Балашихой дронов упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, в районе улицы Демин Луг, рассказал он. Другой уничтожили в микрорайоне Железнодорожный, в районе улицы Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа. Его обломки упали на строящуюся многоэтажку, в которой еще никто не живет, уточнил Воробьев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — написал губернатор Подмосковья.

Собянин заявил о четырех сбитых дронах, летевших на Москву
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого заявил о четырех сбитых дронах, которые летели в сторону Москвы. ТАСС, «РИА Новости» и РЕН ТВ писали о поврежденных домах на юге и западе столицы, а также о падении обломков дрона на жилой дом в коттеджном поселке в Новой Москве.

С утра в столичном аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги более чем на час вводились ограничения на полеты. Их сняли в 7:27 мск. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом на окраине Обнинска дроне. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, уточнил он.

В ночь на 11 марта столичный регион подвергся одной из крупнейших атак дронов, в результате которой в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над столичным регионом и шесть БПЛА близ Курской АЭС, сообщало Минобороны.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Воробьев Подмосковье Балашиха дроны
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