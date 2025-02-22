Комик Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Комик Руслан Белый (признан в России иноагентом) обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него статус иностранного агента, следует из материалов суда.
«Зарегистрирована жалоба. Административный истец — Руслан Белый. Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится в карточке на имя Белого.
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