Журналист «Коммерсанта» попал под обстрел в Суджанском районе

В селе Казачья Локня Суджанского района Курской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал фотокорреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Анатолий Жданов, сообщает издание.

Как рассказал журналист, в 15 м от него разорвался кассетный боеприпас. Рядом со Ждановым находилась съемочная группа телеканала «Звезда», а также французские журналисты. Обошлось без пострадавших.

«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 м», — приводит издание слова военного корреспондента Антона Войтовича.

Об освобождении города Суджа в Курской области российское Минобороны объявило 13 марта. Как отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, этот город был центром обороны ВСУ в регионе.

Суджа была одним из первых населенных пунктов, которые захватили украинские военные во время вторжения в Курскую область в начале августа 2024 года.