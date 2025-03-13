 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Журналист «Коммерсанта» попал под обстрел в Суджанском районе

Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Казачья Локня Суджанского района Курской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал фотокорреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Анатолий Жданов, сообщает издание.

Как рассказал журналист, в 15 м от него разорвался кассетный боеприпас. Рядом со Ждановым находилась съемочная группа телеканала «Звезда», а также французские журналисты. Обошлось без пострадавших.

«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 м», — приводит издание слова военного корреспондента Антона Войтовича.

Путин заявил, что у сил ВСУ в Курской области есть только два выхода
Политика

Об освобождении города Суджа в Курской области российское Минобороны объявило 13 марта. Как отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, этот город был центром обороны ВСУ в регионе.

Суджа была одним из первых населенных пунктов, которые захватили украинские военные во время вторжения в Курскую область в начале августа 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
корреспондент Курская область обстрел пострадавший
Материалы по теме
Путин заявил, что у сил ВСУ в Курской области есть только два выхода
Политика
Песков сообщил о решимости Путина завершить освобождение Курской области
Политика
Алаудинов заявил, что Суджа была центром обороны ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
Бизнес начал возвращать «забытую» практику выплат премийЭкономика, 00:00
Bloomberg узнал о снятии санкций ЕС с троих россиян по требованию ВенгрииПолитика, 13 мар, 23:46
Журналист «Коммерсанта» попал под обстрел в Суджанском районеПолитика, 13 мар, 23:41
Во Франции приняли резолюцию об изъятии активов России для помощи УкраинеПолитика, 13 мар, 23:10
Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемириеПолитика, 13 мар, 23:00
В Киеве исключили «Минск-3» и заморозку конфликта с РоссиейПолитика, 13 мар, 22:40
В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществОбщество, 13 мар, 22:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Канада выделила Украине первый транш из доходов от активов РоссииПолитика, 13 мар, 22:05
В Суджанском районе нашли 150 человек из числа пропавших без вестиПолитика, 13 мар, 22:01
Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на УкраинеПолитика, 13 мар, 21:49
В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-оффСпорт, 13 мар, 21:48
В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 мартаЭкономика, 13 мар, 21:42
Украина передала США свои красные линии для наступления мираПолитика, 13 мар, 21:34
В «Зените» сравнили отстранение Вендела со средневековой инквизициейСпорт, 13 мар, 21:33