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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границе

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армения приняла условие мирного соглашения c Азербайджаном, согласно которому после его вступления в силу стороны не будут размещать на границе вооруженные силы третьих государств. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 13 марта, отвечая на вопросы журналистов у офиса партии «Гражданский договор», передает News.am.

Глава правительства прокомментировал изменения в ранее озвученной им позиции о выводе наблюдателей Евросоюза c армяно-азербайджанской границы. Изначально речь шла лишь о демаркированных территориях, однако теперь Армения согласилась на полный вывод.

«Мы не изменили ранее озвученную позицию, а изменили восприятие после анализа текста. В Совете безопасности обсудили это и пришли к выводу, что процесс обмена текстами исчерпал себя. Мы проанализировали соглашение в целом и решили, что этот компромиссный вариант, сформированный за четыре года переговоров, может быть приемлемым для Армении», — заявил Пашинян.

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Никол Пашинян

13 марта Армения и Азербайджан завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Как заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Ереван принял предложения Баку по двум последним несогласованным пунктам.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — отметил министр.

О намерении заключить мирный договор стороны заявили в 2023 году. В сентябре 2024 года Никол Пашинян подтвердил готовность изменить Конституцию. В феврале 2025 года он сообщил, что согласовано 15 из 17 пунктов соглашения, но оставались разногласия по размещению войск третьих стран на границе и рассмотрению споров в международных судах.

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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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