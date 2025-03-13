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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа на сегодня не запланирован

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 13 марта не ожидается, сообщил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Сегодня — нет. Пока еще не договаривались об этом конкретно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «Интерфаксу»).

Трамп анонсировал новые встречи США и России
Политика
Дональд Трамп

После того как Украина согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии, Трамп анонсировал новые переговоры между Россией и США. Республиканец также выразил надежду, что на этой неделе ему удастся обсудить ситуацию с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что договоренности о телефонном разговоре между Путиным и Трампом на данный момент нет.

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Юрий Ушаков

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Владимир Путин

политик, президент России
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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
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