Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа на сегодня не запланирован
Телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 13 марта не ожидается, сообщил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня — нет. Пока еще не договаривались об этом конкретно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «Интерфаксу»).
После того как Украина согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии, Трамп анонсировал новые переговоры между Россией и США. Республиканец также выразил надежду, что на этой неделе ему удастся обсудить ситуацию с Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что договоренности о телефонном разговоре между Путиным и Трампом на данный момент нет.
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