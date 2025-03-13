Reuters узнал о согласии Миллера сократить центральный аппарат «Газпрома»

Здание офиса «Газпром экспорт» в Санкт-Петербурге (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Глава «Газпрома» Алексей Миллер одобрил план по сокращению 1,5 тыс. сотрудников в штаб-квартире в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании и источника, знакомого с внутренними обсуждениями.

По словам одного из источников, процесс сокращения будет завершен в течение нескольких недель, сотрудников также попросили подготовить индивидуальные презентации о том, почему они должны остаться на своих рабочих местах.

Сокращения затронут около 40% сотрудников в штаб-квартире «Газпрома», расположенной в небоскребе «Лахта Центр», пишет агентство.

Собеседник издания отметил, что решение связано с отказом европейских стран от российского газа, хотя в компании считали, что Европа быстро «взмолится» о возобновлении поставок энергоресурсов.

Источники агентства также рассказали, что «Газпром» рассматривает возможность продажи офиса в итальянском стиле палаццо своего экспортного подразделения в Санкт-Петербурге и другой элитной недвижимости. По их данным, число сотрудников «Газпром экспорта» сократилось до нескольких десятков человек, которые занимаются в основном судебными разбирательствами с бывшими покупателями из ЕС.

В 2024 году «Газпром» впервые за 25 лет сообщил об убытке по итогам года — тогда он составил 629 млрд руб. за 2023 год. До этого, в 2022 году, «Газпром» получил прибыль в размере 1,23 трлн руб.

В конце 2024 года заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Илюхина отправила в адрес Миллера письмо о сокращении численности центрального аппарата компании. Она предложила сократить численность администрации с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. сотрудников.

В середине февраля пресс-служба компании сообщила, что «Газпром» продает два своих офиса в Москве, санаторий «Приокские дали» в Подмосковье и базу отдыха «Селигерские зори» в Тверской области.