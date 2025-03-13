WP расценила появление Путина в форме как «дерзкое послание» Западу

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Появление президента России Владимира Путина в военной форме 12 марта на совещании в Курской области является «дерзким посланием» Украине и ее западным союзникам, пишет газета The Washington Post.

Издание обращает внимание на то, что Владимир Путин, участвуя 12 марта в совещании в одном из пунктов управления курской группировкой войск, был одет в военную форму, и отмечает, что президент отдал распоряжение в кратчайшие сроки разгромить силы ВСУ в регионе.



Это подчеркивает его бескомпромиссный подход к войне и убежденность в том, что Россия одерживает верх, пишет WP.



Газета приводит слова помощника Путина Юрия Ушакова, который заявил, что предложенное временное перемирие станет лишь передышкой для украинских военных, и подчеркнул, что Россия хочет долгосрочного урегулирования конфликта.WP пишет, что позиция, озвученная Ушаковым, соответствует предыдущим заявлениям Путина. В январе на заседании Совета безопасности Путин заявил, что целью урегулирования должно быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения» с целью продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

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В случае если Путин откажется заключить соглашение о прекращении огня, боевые действия продолжатся, а вместе с этим погибнут тысячи людей, что противоречит плану президента США Дональда Трампа положить конец кровопролитию, а Россия сможет продолжить свое продвижение на востоке Украины и освободить еще больше территорий, говорится в публикации WP.