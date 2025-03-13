Посол Дании посетил МИД России
Посол Дании в России Йеспер Вар в четверг, 13 марта, посетил российский МИД, сообщает «РИА Новости».
Посольский автомобиль с датским флагом отъехал от здания министерства в Москве около 16:00 мск, зафиксировал корреспондент агентства. Он отметил, что причины визита дипломата неясны.
10 марта Дания заявила о готовности отправить миротворцев на Украину. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала датским властям задуматься о защите своего автономного региона Гренландия, желание приобрести который в январе выразил американский президент Дональд Трамп.
Москва неоднократно подчеркивала, что размещение миротворцев НАТО на территории Украины неприемлемо.
Читайте РБК в Telegram.
Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня
Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву
Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов