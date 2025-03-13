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Политика ,  
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Посол Дании посетил МИД России

Йеспер Вар
Йеспер Вар (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Посол Дании в России Йеспер Вар в четверг, 13 марта, посетил российский МИД, сообщает «РИА Новости».

Посольский автомобиль с датским флагом отъехал от здания министерства в Москве около 16:00 мск, зафиксировал корреспондент агентства. Он отметил, что причины визита дипломата неясны.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

10 марта Дания заявила о готовности отправить миротворцев на Украину. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала датским властям задуматься о защите своего автономного региона Гренландия, желание приобрести который в январе выразил американский президент Дональд Трамп.

Москва неоднократно подчеркивала, что размещение миротворцев НАТО на территории Украины неприемлемо.

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