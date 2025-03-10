Захарова после заявления Дании о миротворцах напомнила о Гренландии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала властям Дании задуматься о защите Гренландии вместо того, чтобы отправлять военный контингент на Украину. Об этом она написала в телеграм-канале в ответ на заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности страны отправить миротворцев.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — отметила Захарова.

Ранее Расмуссен заявил, что Копенгаген допускает возможность отправки миротворческих сил на Украину, «если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие». Окончательного решения не принято.

Москва неоднократно подчеркивала, что размещение миротворцев НАТО на территории Украины является неприемлемым.