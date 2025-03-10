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Военная операция на Украине ,  
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Захарова после заявления Дании о миротворцах напомнила о Гренландии

Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала властям Дании задуматься о защите Гренландии вместо того, чтобы отправлять военный контингент на Украину. Об этом она написала в телеграм-канале в ответ на заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности страны отправить миротворцев.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — отметила Захарова. 

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Ранее Расмуссен заявил, что Копенгаген допускает возможность отправки миротворческих сил на Украину, «если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие». Окончательного решения не принято. 

Москва неоднократно подчеркивала, что размещение миротворцев НАТО на территории Украины является неприемлемым.

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Мария Захарова Россия МИД Дания Гренландия Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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