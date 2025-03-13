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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник»

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник» от России, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит «РИА Новости».

«Еще нет «Орешника». Работаем», — сказал Лукашенко.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко днем прибыл в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на президентский пост в январе 2025 года. В Кремле отметили, что этот факт свидетельствует об особом характере отношений между странами.

«Орешник» — ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно в ноябре 2024 года, когда об ударе по объекту военно-промышленного комплекса в Днепре объявил Путин.

Ее предельная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Согласно официальным данным, сбить ракету можно только на начальной стадии полета, а когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.

Разместить «Орешник» на территории Белоруссии Россию в декабре 2024 года попросил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, такое решение усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и белорусской территории.

Тогда же Путин сказал, что отправка «Орешника» в Белоруссию произойдет не ранее второй половины 2025 года. Позже Лукашенко заявил, что Белоруссия получит «Орешник» в январе 2025 года.

Размещенный в Белоруссии «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России, однако определение целей будет за Минском, пояснил Путин.

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Владимир Путин Александр Лукашенко Россия Белоруссия «Орешник»
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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