Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник»
Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник» от России, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит «РИА Новости».
«Еще нет «Орешника». Работаем», — сказал Лукашенко.
Лукашенко днем прибыл в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на президентский пост в январе 2025 года. В Кремле отметили, что этот факт свидетельствует об особом характере отношений между странами.
«Орешник» — ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно в ноябре 2024 года, когда об ударе по объекту военно-промышленного комплекса в Днепре объявил Путин.
Ее предельная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Согласно официальным данным, сбить ракету можно только на начальной стадии полета, а когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.
Разместить «Орешник» на территории Белоруссии Россию в декабре 2024 года попросил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, такое решение усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и белорусской территории.
Тогда же Путин сказал, что отправка «Орешника» в Белоруссию произойдет не ранее второй половины 2025 года. Позже Лукашенко заявил, что Белоруссия получит «Орешник» в январе 2025 года.
Размещенный в Белоруссии «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России, однако определение целей будет за Минском, пояснил Путин.
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