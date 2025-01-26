Белоруссия разместит «Орешник» неподалеку от Смоленска
Российская баллистическая ракета «Орешник» прибудет в Белоруссию со дня на день, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Ее поставят «туда, ближе к Смоленску, я так считаю», добавил он.
«Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — пояснил Лукашенко (цитата по ТАСС).
«Орешник» — ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно два месяца назад, 21 ноября, когда об ударе по объекту военно-промышленного комплекса в Днепре объявил Путин.
Ее предельная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Согласно официальным данным, сбить ракету можно только на начальной стадии полета, а когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.
Путин в декабре сказал, что отправка «Орешника» в Белоруссию произойдет не ранее второй половины 2025 года. Размещенный в Белоруссии «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России, однако определение целей будет за Минском.
«К сожалению, у нас пока нет [способных сбивать «Орешник» систем], но мы должны сделать все, чтобы они появились», — сказал в январе главком ВСУ Александр Сырский.
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