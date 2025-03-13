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Москвичей предупредили о морозах и сильном ветре в ближайшие дни

Вильфанд: в Москве ожидают резкое похолодание и сильный ветер
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С завтрашнего дня в Москве ожидают резкое похолодание, к началу следующей недели температура может понизиться до минус двух градусов, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание начнется завтра, 14 марта, после полудня — одновременно с прохождением холодного фронта, связанного с циклоном. К вечеру пятницы, 15 марта, температура упадет до плюс двух градусов, ожидается дождь с порывами ветра до 17–22 м/с.

«Такое сочетание сильного порывистого ветра, дождя и резкого падения температуры представляет опасность, особенно для неустойчивых конструкций с большой парусностью. Прошу вас быть предельно внимательными и осторожными!» — предупредил Вильфанд и предостерег об опасности гололедицы.

По его словам, в выходные возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В понедельник днем ожидается температура от минус двух градусов до плюс трех градусов, ночью — до минус семи градусов.

Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Москве
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта москвичей ожидает девятибалльный шторм. По прогнозам синоптика, порывы ветра будут достигать 18–23 м/с.

12 марта Вильфанд заявил, что «период супертеплой погоды закончился» и температура приближается к норме. Он сообщил, что температура в Москве в выходные понизится на семь-восемь градусов, возможны осадки.

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похолодание Москва прогноз погоды синоптики Роман Вильфанд новости
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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