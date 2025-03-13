Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Москве

Сильный шторм в девять баллов обрушится на Москву в пятницу, 13 марта. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, с вечера 12 марта в столице начались дожди, а видимость ухудшилась до 1 км. По данным частных метеостанций, в западной части города зафиксированы от 3 до 8 мм осадков. Они, постепенно ослабевая, продолжатся до середины ночи.

«Это будет самый массированный дождь с начала весны. Температура воздуха в сумерках, как в мае, не ниже плюс 5 — плюс 8, а завтра днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, и потеплеет до плюс 12 — плюс 15, поэтому «ляжет» рекорд 2002 года с показателем плюс 11,5. Это будет самый высокий показатель температуры с начала года», — отметил метеоролог.

По прогнозу синоптика в пятницу вновь начнутся дожди. В ночное время температура достигнет плюс 7 — плюс 10 градусов, после полудня плюс 11- плюс 14.

На следующий день, 14 марта, в середине дня порывы ветра будут достигать 18-23 м/с с пиком шторма в период с 15:00 до 18:00 часов, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму. Синоптик предупредил, что при такой силе ветра воздушный поток давит силой до 30-35 кг на м площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы.

По прогнозу метеоролога, штормовой ветер распространится на всю территорию Центральной России — от Верхневолжья до Черноземья. Ближе к выходным порывы ветра снизятся, ожидается похолодание. В ночное время на дорогах возможно образование гололедицы.

Первая половина марта в столице была отмечена почти рекордно теплой погодой. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывал, что это был суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 марта в столице составляет плюс 13 градусов, он был установлен в 2015 году. В 2025-м воздух прогрелся до плюс 12,2 градусов.