В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на полеты

Аэропорт Пензы (Фото: PalSand / Shutterstock)

В аэропортах Саратова и Пензы возобновили прием и выпуск воздушных судов, отменив ограничения, введенные утром 13 марта. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в аэропортах были сняты в 11:40 мск.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов», — пояснил представитель Росавиации.

Сегодня утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении нежилых объектов в Петровском районе в результате атаки беспилотника. По словам главы региона, пострадавших нет.

Дежурные силы ПВО России в ночь на 13 марта уничтожили 77 украинских беспилотников в нескольких регионах страны.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 мск 12 марта до 6:36 13 марта. Болшьше всего целей зафиксировали в Брянской области, где было перехвачено 30 беспилотников. В Калужской области сбили 25 дронов, в Курской и Воронежской — по шесть, в Ростовской и Белгородской областях — по пять.