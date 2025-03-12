В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов, сообщает Росавиация.
Ограничения вступили в силу в 21:12 и 22:30 по московскому времени соответственно. Эти меры были приняты Росавиацией для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения в российских аэропортах регулярно вводятся из-за угроз атаки украинских беспилотников. Одна из крупнейших подобных атак произошла накануне, 11 марта. В ночь на 11 марта 337 беспилотников атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них трое скончались, повреждены жилые дома, возникли возгорания. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин. На фоне атаки вводились ограничения на работу столичных аэропортов.
В ночь на 8 марта, полеты ограничили в шести аэропортах: в Волгограде, Саратове, Ярославле, Санкт-Петербурге, Грозном и Владикавказе.
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