В Кремле рассказали о планах Путина и ожидании международного звонка

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вечером 13 марта проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня, также вечером, уже достаточно поздно, возможно, состоится международный телефонный разговор. <...> Не исключены и другие контакты сегодня», — сказал он.

Кроме того, напомнил Песков, в этот день в Москву с официальным визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Планируются российско-белорусские переговоры «в формате официального завтрака», подписание документов и совместная пресс-конференция президентов, добавил пресс-секретарь Путина.

Песков также отметил, что переговорщики по украинскому урегулированию со стороны США летят в Россию и с ними уже запланированы контакты.

«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы <...>. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее 13 марта самолет Gulfstream G650ER, который связывают со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, вылетел из Катара на север. Это произошло на фоне сообщений о визите спецпосланника в Россию. Так, в марте агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным.

На карте сервиса Flightradar видно, что самолет направился на север через воздушное пространство Турции и, пролетев над рядом стран, залетел на территорию России.