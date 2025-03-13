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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о вывезенных из Суджи за сутки 120 жителях

Хинштейн: со вчерашнего дня из Суджи эвакуировали 120 жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Эвакуация жителей с территории Суджи, Курская область,&nbsp;12 марта 2025 года
Эвакуация жителей с территории Суджи, Курская область, 12 марта 2025 года (Фото: Hinshtein / Telegram)

Со вчерашнего дня из Суджи вывезено 120 мирных жителей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией», — говорится в сообщении.

Хинштейн добавил, что работа по эвакуации мирных жителей продолжается безостановочно, организовано оперативное восстановление утраченных документов.

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Военнослужащие спецназа &laquo;Ахмат&raquo; в селе Черкасское Поречное&nbsp;Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, 12 марта 2025 года

Также губернатор отметил, что люди, которых не забрали родственники, находятся в пунктах временного размещения.

Ранее 13 марта в МЧС сообщили, что около 100 российских граждан, которые числились пропавшими без вести, обнаружены в Судже и окрестных селах.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Накануне, 12 марта, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская сторона вернула под свой контроль за последние пять дней 24 населенных пункта, занятых ВСУ. В общей сложности освобождены 1,1 тыс. кв. км территорий, ранее оккупированных Украиной, что составляет 86% от ее площади, занятой изначально.

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Военная операция на Украине Александр Хинштейн Курская область Суджа
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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