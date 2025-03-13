Хинштейн сообщил о вывезенных из Суджи за сутки 120 жителях
Со вчерашнего дня из Суджи вывезено 120 мирных жителей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией», — говорится в сообщении.
Хинштейн добавил, что работа по эвакуации мирных жителей продолжается безостановочно, организовано оперативное восстановление утраченных документов.
Также губернатор отметил, что люди, которых не забрали родственники, находятся в пунктах временного размещения.
Ранее 13 марта в МЧС сообщили, что около 100 российских граждан, которые числились пропавшими без вести, обнаружены в Судже и окрестных селах.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Накануне, 12 марта, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская сторона вернула под свой контроль за последние пять дней 24 населенных пункта, занятых ВСУ. В общей сложности освобождены 1,1 тыс. кв. км территорий, ранее оккупированных Украиной, что составляет 86% от ее площади, занятой изначально.
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