Хинштейн сообщил о вывезенных из Суджи за сутки 120 жителях

Эвакуация жителей с территории Суджи, Курская область, 12 марта 2025 года (Фото: Hinshtein / Telegram)

Со вчерашнего дня из Суджи вывезено 120 мирных жителей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



«Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией», — говорится в сообщении.



Хинштейн добавил, что работа по эвакуации мирных жителей продолжается безостановочно, организовано оперативное восстановление утраченных документов.



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