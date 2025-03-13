Из окрестностей Суджи силы МЧС эвакуировали более 90 человек
МЧС России эвакуировало более 90 человек из населенных пунктов Суджанского района Курской области, сообщила пресс-служба МЧС.
В эвакуации жителей также приняли участие военные и волонтеры, добавили в ведомстве. Людей вывезут из опасной зоны на автобусах и доставят в пункты временного размещения.
«Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО», — добавили в МЧС.
До этого помощник главы МЧС России Юрий Мезинов сообщил, что с освобожденных территорий вывезли уже более ста человек. Из них 90% числятся в списках без вести пропавших, отметил он. По словам Мезинова, на оккупированной территории они находились более полугода.
Накануне, 12 марта, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуировали 68 человек. Никому из них не потребовалась госпитализация, отметил он.
13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что операция по освобождению занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области вошла в завершающую стадию.
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