Хинштейн заявил, что в Курске нет места нестрессоустойчивым чиновникам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что чиновникам «с тонкой душевной организацией» нечего делать в регионе. По его мнению, самореализацией лучше заниматься в кукольном театре

Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Представители власти с низким уровнем стрессоустойчивости не смогут работать в Курской области, куда в августе 2024 года вторглась украинская армия, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в интервью ТАСС.

«Людям, у которых стрессоустойчивость отсутствует, с тонкой душевной организацией, им просто во власти, по крайней мере здесь, на курской земле, делать нечего», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что для самореализации есть и другие пути, например работа в кукольном театре или концертном зале «Свиридовский».

Врио губернатора признался, что спокойно воспринимает «негативные эмоции, которые люди порой на тебя выплескивают», так как жители области «натерпелись, они пережили то, чего не дай бог никому». Хинштейн подчеркнул, что приехал в Курскую область, чтобы быть рядом с людьми в трудный момент, и ему важно вырабатывать совместное решение вместе с жителями региона.

ВСУ осуществили вторжение и ведут бои в Курской области с 6 августа. По данным российского Минобороны, изначально украинские военные установили контроль над 1268 кв. км из 29,9 тыс. кв. км территории региона. В начале марта российские войска начали активное наступление на данном направлении, освободив десятки населенных пунктов, занятых ВСУ. 12 марта ведомство отчиталось об освобождении Суджи — единственного города в регионе, который был под контролем украинских сил. Накануне в Генштабе говорили, что Россия освободила более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ.

Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна, который тогда был главой комитета Госдумы по информационной политике, врио главы Курской области в декабре 2024 года. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018). Путин подчеркнул, что выбрал его на должность врио губернатора, так как региону нужно кризисное управление.

Президент сказал, что по мере освобождения территории курской области «от противника там» необходимо будет заняться восстановлением ЖКХ, экономики, «организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем».