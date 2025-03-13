В Саратове и Волгограде приостановили полеты
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения ввели в 7:45 мск.
Позже полеты приостановили и в аэропорту Волгограда, соответствующие меры там действуют с 8:00 мск, сообщили в Росавиации.
Саратовский аэропорт уже приостанавливал полеты накануне вечером, меры действовали до 2:30 мск. В волгоградском аэропорту ограничения действовали до 6:00 мск.
Российское Минобороны сообщило, что за вечер 12 марта и ночь на 13-е ПВО перехватили 77 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.
В Калужской области из-за падения дронов произошел пожар в здании промышленного предприятия, ранения получил сотрудник. Кроме того, БПЛА повредили вышку связи и линию электроснабжения. В Ростовской области после падения дрона на хуторе Калининский произошло возгорание на территории промышленного объекта. О пожаре на объекте инфраструктуры рассказали и воронежские власти.
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