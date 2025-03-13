В Саратове и Волгограде приостановили полеты

Аэропорт Саратова уже ограничивал работу накануне вечером, также полеты приостанавливали в аэропортах Калуги и Волгограда

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели в 7:45 мск.

Позже полеты приостановили и в аэропорту Волгограда, соответствующие меры там действуют с 8:00 мск, сообщили в Росавиации.

Саратовский аэропорт уже приостанавливал полеты накануне вечером, меры действовали до 2:30 мск. В волгоградском аэропорту ограничения действовали до 6:00 мск.

Российское Минобороны сообщило, что за вечер 12 марта и ночь на 13-е ПВО перехватили 77 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.

В Калужской области из-за падения дронов произошел пожар в здании промышленного предприятия, ранения получил сотрудник. Кроме того, БПЛА повредили вышку связи и линию электроснабжения. В Ростовской области после падения дрона на хуторе Калининский произошло возгорание на территории промышленного объекта. О пожаре на объекте инфраструктуры рассказали и воронежские власти.