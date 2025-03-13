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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о плюсах и минусах прекращения огня на Украине для России

Трамп: прекращение огня на Украине имеет смысл для России, но есть и минусы
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп выразил надежду, что Россия согласится на перемирие. Он отметил, что может использовать финансовое давление на нее, но заявил, что не хотел бы идти на такой шаг. Киев выразил готовность прекратить огонь при согласии Москвы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Прекращение огня на Украине имеет смысл для России, но также для нее «будет много негативных моментов», заявил в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп, не вдаваясь в подробности, передает Reuters.

Он выразил надежду, что Москва пойдет на перемирие. Украина 11 марта после встречи с американской стороной заявила о готовности прекратить огонь на 30 дней, если Россия согласится на такой шаг. Трамп отметил, что у него есть рычаги давления на Москву в этом вопросе.

«Я могу прибегнуть к финансовому давлению, которое было бы очень вредно для России. Но я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира», — сказал он.

Президент отметил, что получил некоторые «позитивные сообщения» на этот счет, но они, по его словам, «ничего не значат», так как ситуация «очень серьезная».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о выгоде для России от предложения о прекращении огня призвал дождаться конкретики.

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Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что контакты с Россией по поводу перемирия запланированы на 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт говорила, что в Москву приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Также она рассказала о беседе 12 марта советника по нацбезопасности Майка Уолтца с неназванным российским коллегой по телефону. США и Россия допускали переговоры между лидерами на фоне обсуждения перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что прекращение огня начнется после получения согласия России. Reuters, ссылаясь на российские источники, сообщил, что Москва вряд ли поддержит предложение о перемирии, так как любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и ее интересы, а без конкретных обязательств Москва может воспринять инициативу о прекращении огня как ловушку. В то же время собеседники Bloomberg говорят, что Россия, вероятнее всего, согласится на перемирие, постаравшись добиться максимально выгодных для себя условий.

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Дональд Трамп прекращение огня Россия Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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