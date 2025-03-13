В небе над Киевом заметили неопознанный объект

В Киеве прогремел взрыв, а затем в небе появился неопознанной летающий объект, который, предположительно, является метеоритом. Об этом сообщают украинские издания «Страна.ua» и ТСН.

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — говорится в публикации «Страны».

Помимо прочего, в украинской столице прозвучала воздушная тревога и прогремели взрывы. Сработала ПВО.

19 апреля 2023 года в небе над Киевом была зафиксирована вспышка. В администрации Киевской области впоследствии пояснили, что она стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. В свою очередь, в Международной метеорной организации (IMO), объединяющей астрономов-любителей, сообщили, что причиной яркой вспышки стал болид — космическое тело диаметром 50 см и массой несколько сотен килограмм, которое вошло в атмосферу Земли.