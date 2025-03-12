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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили, что Signal перестал отвечать на запросы Украины

В СНБО сообщили, что мессенджер Signal прекратил отвечать на запросы полиции
Сюжет
Военная операция на Украине
Заместитель секретаря СНБО заявил, что американский мессенджер Signal не отвечает на запросы украинской полиции. Он допустил, что причиной может быть технический сбой. Ранее США остановили военную помощь Украине
Фото: Boumen Japet / Fotodom / Shutterstock
Фото: Boumen Japet / Fotodom / Shutterstock

Созданный американским некоммерческим фондом мессенджер Signal перестал отвечать на запросы правоохранительных органов Украины после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк в ходе Международного форума по кибербезопасности в Киеве.

«После определенных глобальных изменений, которые происходят сейчас в мире, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов, и это продолжается до сих пор. Signal используется просто как канал связи», — сказал он (цитата по УНН).

Демедюк уточнил, что наиболее частые запросы правоохранителей связаны со случаями фишинга и финансового мошенничества. Он допустил, что отсутствие коммуникации может быть временным.

«Я не хочу обвинять Signal в том, что он, как Telegram, является пособником врага, но своим бездействием он помогает собирать информацию, поражать наших воинов, специалистов правоохранительных органов, госслужащих, персонал объектов критической инфраструктуры. Для нас важно взаимодействие и совместное реагирование. Я думаю, что это, возможно, технический сой. Он нас сейчас подводит», — заявил заместитель секретаря СНБО.

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По его словам, раньше Telegram был единственным мессенджером, который не реагировал на обращения Киева, однако после задержания его основателя Павла Дурова во Франции ситуация улучшилась.

Signal — приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется разработанный Open Whisper Systems протокол сквозного шифрования Signal Protocol.

Благодаря этому механизму Signal считается одним из наиболее безопасных мессенджеров. Он также не принадлежит какой-либо корпорации — его разрабатывает одноименный некоммерческий фонд за счет пожертвований, говорится на сайте НКО. Роскомнадзор заблокировал Signal в России в августе 2024 года за «нарушения законодательства».

Отношения США и Украины ухудшились после конфликта Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Вашингтон остановил военную помощь Киеву и временно прекращал обмен разведданными. Москва критикует любую поддержку Украины, считая, что это затягивает конфликт, но не может повлиять на его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина США Россия СНБО Украины мессенджер полиция Военная операция на Украине
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