В Киеве заявили, что Signal перестал отвечать на запросы Украины
Созданный американским некоммерческим фондом мессенджер Signal перестал отвечать на запросы правоохранительных органов Украины после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк в ходе Международного форума по кибербезопасности в Киеве.
«После определенных глобальных изменений, которые происходят сейчас в мире, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов, и это продолжается до сих пор. Signal используется просто как канал связи», — сказал он (цитата по УНН).
Демедюк уточнил, что наиболее частые запросы правоохранителей связаны со случаями фишинга и финансового мошенничества. Он допустил, что отсутствие коммуникации может быть временным.
«Я не хочу обвинять Signal в том, что он, как Telegram, является пособником врага, но своим бездействием он помогает собирать информацию, поражать наших воинов, специалистов правоохранительных органов, госслужащих, персонал объектов критической инфраструктуры. Для нас важно взаимодействие и совместное реагирование. Я думаю, что это, возможно, технический сой. Он нас сейчас подводит», — заявил заместитель секретаря СНБО.
Signal — приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется разработанный Open Whisper Systems протокол сквозного шифрования Signal Protocol.
Благодаря этому механизму Signal считается одним из наиболее безопасных мессенджеров. Он также не принадлежит какой-либо корпорации — его разрабатывает одноименный некоммерческий фонд за счет пожертвований, говорится на сайте НКО. Роскомнадзор заблокировал Signal в России в августе 2024 года за «нарушения законодательства».
Отношения США и Украины ухудшились после конфликта Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Вашингтон остановил военную помощь Киеву и временно прекращал обмен разведданными. Москва критикует любую поддержку Украины, считая, что это затягивает конфликт, но не может повлиять на его исход.
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