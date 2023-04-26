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Международная метеорная организация объяснила вспышку в небе над Киевом

Международная метеоритная организация: вспышка над Киевом 19 апреля была связана с болидом

Международная метеорная организация объяснила вспышку в небе над Киевом
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Причиной яркой вспышки над Киевом 19 апреля стал болид — космическое тело диаметром 50 см и массой несколько сотен кг вошло в атмосферу Земли. Об этом сообщается на сайте Международной метеорной организации (IMO), которая объединяет астрономов-любителей.

Впервые болид заметили на высоте 98 км над Великой Дымеркой в Броварском районе Киевской области. Затем он прошел над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

«Большая вспышка произошла на высоте 38 км, <...> болид относился к категории суперболидов. Метеороид с предполагаемой начальной массой 200–300 кг разлетелся на высоте 38 км на множество осколков и пыли», — говорится в сообщении.

Еще одна вспышка произошла на высоте 32,5 км, после чего произошли три менее яркие вспышки. Последний раз болид видели на высоте 28 км.

В IMO предположили, что небольшие метеориты могли достичь земли. Они могли упасть где-то между городами Попильня, Романовка, Строков и Паволочь в Житомирской области Украины.

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Киевская областная администрация вечером 19 апреля сообщила, что в небе над регионом была обнаружена «воздушная цель», и призвала всех граждан проследовать в укрытие.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что это результат работы ПВО Украины, но позднее он удалил пост. В киевской областной администрации заявили, что причиной вспышки стало падение спутника NASA. Однако в NASA опровергли сообщения, заверив, что аппарат все еще остается на орбите.

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Украина Киев метеор болид вспышка
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