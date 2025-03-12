ОАЭ передаст Ирану письмо от Дональда Трампа

Эсмаил Багаи (Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press)

Дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в среду передаст министру иностранных дел Ирана Сейеду Аббасу Аракчи письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью ISNA сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской республики Иран Эсмаил Багаи.

«Он [Анвар Гаргаш] везет письмо от президента США в Иран», — рассказал пресс-секретарь агентству.

7 марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах, сославшись на обеспокоенность по поводу возможного наличия у республики ядерного оружия. Однако представительство Ирана при ООН сообщило, что Тегеран не получал этого письма.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал понять, что страна не намерена вести диалог с теми государствами, которые используют переговоры в собственных интересах.

Он не уточнил, о каких странах идет речь, но его заявление прозвучало вскоре после слов Трампа о письме.

Хаменеи также раскритиковал обвинения в адрес Ирана по ядерной сделке. По его словам, США первыми вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а европейские страны обещали компенсировать последствия этого шага, но не выполнили своих обязательств.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан высказывался за необходимость диалога с Вашингтоном, однако окончательное решение по этому вопросу остается за верховным лидером.