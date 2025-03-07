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Политика ,  
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Володин заявил о грубом нарушении Великобританией международного права

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Передача Великобританией принадлежащих России денежных средств Украине является грубым нарушением международного права, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

«Грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины», — подчеркнул Володин.

По мнению председателя Госдумы, это действие подорвет доверие к финансовой системе Великобритании, поскольку разрушает принцип неприкосновенности собственности, лежащий в основе мировой экономики.

Он также отметил, что у России теперь есть все основания принять ответные меры, включая возможную конфискацию британской собственности на территории страны.

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Сегодня Украина получила от Великобритании первые £752 млн ($970 млн), обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Средства были переданы в рамках программы экстренного кредитования ERA стран G7 и, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будут направлены на укрепление обороноспособности страны.

Он выразил благодарность Лондону и G7, добавив, что Киев рассчитывает на конфискацию всех российских суверенных активов в будущем. В Кремле 3 марта отметили, что передача европейскими странами доходов от замороженных российских активов Киеву будет иметь «очень серьезные судебные и юридические последствия».

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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