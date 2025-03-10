В ЕС допустили, что Венгрия не даст продлить санкции против россиян
Венгрия на этой неделе может сорвать продление санкций в отношении российских физлиц и компаний, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Источники рассказали порталу, что на саммите ЕС 6 марта, где обсуждались вопросы перевооружения Европы и дальнейшей поддержки Украины, Венгрия практически не препятствовала инициативам, которые предлагали другие страны Евросоюза. Также венгерские представители не пытались поднять спорные для объединения вопросы, например касающиеся санкций против России и обеспечения поставок российских газа и нефти.
Однако, по мнению дипломатов, Будапешт может уже на этой неделе значительно усилить противодействие другим странам Евросоюза, чтобы добиться от них максимальных уступок. Источники допустили, что Венгрия «попытается сорвать продление санкций по-настоящему».
Решение о продлении антироссийских санкций страны ЕС должны принимать единогласно, напоминает Euractiv. Ограничения продлеваются раз в шесть месяцев, сейчас они истекают 15 марта.
Будапешт за время российской военной операции неоднократно выступал против поддержки Киева или мер против Москвы. Зимой Венгрия высказывалась против продления антироссийских санкций в Европе, но потом все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности. При этом Венгрия уже заявила, что часть из них была нарушена, и предупредила о влиянии этого на принимаемые страной по вопросам Украины решения.
В санкционных списках ЕС на данный момент находятся сотни физических и юридических лиц из России. Москва считает санкции незаконными и вводит ответные ограничения.
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