Euractiv: Венгрия может не дать ЕС продлить санкции против россиян

В ЕС допустили, что Венгрия не даст продлить санкции против россиян

Венгрия не противостояла инициативам о перевооружении Европы и поддержке Украины на саммите ЕС 6 марта, но к 15-му числу может «по-настоящему» сорвать продление санкций, говорят дипломаты. Москва считает ограничения незаконными

Председатель Европейского совета Антонио Кошта (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимают участие в специальном саммите лидеров Европейского союза (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Венгрия на этой неделе может сорвать продление санкций в отношении российских физлиц и компаний, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Источники рассказали порталу, что на саммите ЕС 6 марта, где обсуждались вопросы перевооружения Европы и дальнейшей поддержки Украины, Венгрия практически не препятствовала инициативам, которые предлагали другие страны Евросоюза. Также венгерские представители не пытались поднять спорные для объединения вопросы, например касающиеся санкций против России и обеспечения поставок российских газа и нефти.

Однако, по мнению дипломатов, Будапешт может уже на этой неделе значительно усилить противодействие другим странам Евросоюза, чтобы добиться от них максимальных уступок. Источники допустили, что Венгрия «попытается сорвать продление санкций по-настоящему».

Решение о продлении антироссийских санкций страны ЕС должны принимать единогласно, напоминает Euractiv. Ограничения продлеваются раз в шесть месяцев, сейчас они истекают 15 марта.

Будапешт за время российской военной операции неоднократно выступал против поддержки Киева или мер против Москвы. Зимой Венгрия высказывалась против продления антироссийских санкций в Европе, но потом все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности. При этом Венгрия уже заявила, что часть из них была нарушена, и предупредила о влиянии этого на принимаемые страной по вопросам Украины решения.

В санкционных списках ЕС на данный момент находятся сотни физических и юридических лиц из России. Москва считает санкции незаконными и вводит ответные ограничения.