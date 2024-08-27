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Военная операция на Украине ,  
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Саратовские власти сообщили о фейках про заход украинских диверсантов

В Саратовской области опровергли информацию о заходе в украинской ДРГ в регион
Сюжет
Военная операция на Украине

Информация о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Саратовской области является фейком, сообщают нескольких глав районов области.

«Начавшая распространяться <...> информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности», — написал глава Пугачевского района Алексей Янин в телеграм-канале.

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