Саратовские власти сообщили о фейках про заход украинских диверсантов
Информация о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Саратовской области является фейком, сообщают нескольких глав районов области.
«Начавшая распространяться <...> информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности», — написал глава Пугачевского района Алексей Янин в телеграм-канале.
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