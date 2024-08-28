Пензенские власти назвали фейками данные о заходе украинских диверсантов
Информация об обнаруженной в выходные дни в одном из районов Пензенской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности и распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, заявили в пресс-службе министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.
«Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей просит вас сохранять спокойствие, не участвовать в дальнейшем распространении недостоверной информации и доверять только проверенным официальным источникам», — говорится в обращении к жителям Пензенской области.
В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные, в том числе о ходе» военной операции на Украине.
Пензенская область не граничит с Украиной. От границ региона до соседнего государства — около 1 тыс. км по прямой.
Накануне власти Саратовской области назвали фейком сведения о заходе украинской ДРГ. Этому предшествовала атака дронов, в результате которой обломки сбитых беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали четыре человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
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