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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ начала поиск украинских ДРГ в Дзержинске в ДНР

ФСБ начала операцию по поиску и уничтожению украинских ДРГ в Дзержинске в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ начала поиск украинских ДРГ в Дзержинске в ДНР
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Во взятом под российский контроль городе Дзержинске (укр. Торецке) в Донецкой народной республике (ДНР) начались поиски украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщает пресс-служба штаба обороны республики.

«Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ», — говорится в сообщении.

Кроме этого, подразделения будут искать корректировщиков огня и точки взлета беспилотников, с которых Вооруженные силы Украины атакуют мирное население, уточнил штаб.

Минобороны объяснило важность контроля над Дзержинском
Политика
Торецк&nbsp;(Дзержинск)

О взятии Дзержинска под контроль российской армии Минобороны сообщило днем в пятницу, 7 февраля. По данным военного ведомства, войска заняли площадь более 50 кв. км.

Дзержинск — это город в Донбассе, в 55 км от Донецка, часть Горловско-Енакиевской агломерации. Административно входит в Бахмутский район. По данным украинской статистики, на январь 2022 года в городе проживали 30 914 человек.

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Теги
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