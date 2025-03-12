Пресс-служба Совфеда пояснила слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Пресс-служба Совета Федерации пояснила слова Валентины Матвиенко о необходимости сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Сообщение пресс-службы приводит «РИА Новости».

«Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как ее сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов», — говорится в сообщении.

Матвиенко на совещании в Совете Федерации 12 марта предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, столичные университеты «собирают студентов со всей страны» и готовят специалистов, которые не нужны на рынке труда в таком количестве, из-за чего у выпускников вузов не получается найти работу по специальности.

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«Давайте поставим задачу в течение пяти лет... уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала тогда Матвиенко.



Сенатор Андрей Клишас пояснил, что Матвиенко не предлагала ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы. и добавил, что на совещании в Совфеде обсуждалась эффективность действующей системы приема в вузы в целом.

На брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле есть понимание того, что «перепроизводство специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, нужно избегать».

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству начать изменение порядка приема на обучение и исключить образовательные программы, не отвечающие потребностям экономики страны.