 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов в столичных вузах

Фото: Максим Платонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Максим Платонов / Бизнес Online / ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы — Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Ее слова передают «Ведомости».

По словам политика, сегодня университеты увеличивают прием на платные места, собирают студентов «со всей страны», а потом «штампуют специалистов», которые не нужны на рынке труда в таком количестве. Из-за этого у студентов после выпуска не получается найти работу по специальности.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала Матвиенко.

Путин призвал не набирать в вузы абитуриентов по ненужным специальностям
Общество
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

В феврале глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что платный прием в вузы необходимо «нацелить на задачи государства». Министр отметил, что более трети кредитов выдается на платное обучение экономистов и юристов, что не соответствует запросу рынка на кадры.

В 2024 году власти выделили рекордное количество бюджетных мест в вузах — 621 тыс. Большинство из них были традиционно предусмотрены для будущих учителей — 75 тыс. мест. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс. мест, на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс. мест, а на машиностроение — 21,5 тыс. мест.

Читайте РБК в Telegram.

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Валентина Матвиенко вузы прием абитуриентов образование
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Путин призвал не набирать в вузы абитуриентов по ненужным специальностям
Общество
В России введут единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов
Политика
Минобрнауки не поддержало новые льготы для абитуриенток с детьми
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документыПолитика, 12:51
Капитаном врезавшегося в танкер судна в Северном море оказался россиянинПолитика, 12:47
Кремль назвал цели первой после выборов встречи Лукашенко и ПутинаПолитика, 12:47
«РИА Новости» рассказало о деталях выхода бойцов в тыл ВСУ по газопроводуПолитика, 12:44
Кремль заявил, что ждет от США подробности предложения о перемирииПолитика, 12:37
СК возбудил дело о халатности после поножовщины в школе Нижнего НовгородаОбщество, 12:37
На Украине сообщили о восстановлении доступа к спутниковым снимкам MaxarПолитика, 12:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В российском винодельческом суперрегионе заложат новые виноградникиВино, 12:31
Генпрокуратура признала нежелательной компанию бывшего генсека НАТОПолитика, 12:29
Минобороны сообщило об освобождении 5 поселений в Курской областиПолитика, 12:27
Габбард сообщила о возобновлении обмена разведданными с УкраинойПолитика, 12:21
В Киеве уволили генерала, руководившего вторжением в Курскую областьПолитика, 12:17
Инвестстрахование жизни уходит в прошлое: какой продукт идет ему на сменуPro, 12:17
Капитан «Анахайма» рассказал о почерневшей руке после броска ОвечкинаСпорт, 12:16