Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов в столичных вузах

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы — Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Ее слова передают «Ведомости».

По словам политика, сегодня университеты увеличивают прием на платные места, собирают студентов «со всей страны», а потом «штампуют специалистов», которые не нужны на рынке труда в таком количестве. Из-за этого у студентов после выпуска не получается найти работу по специальности.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала Матвиенко.

В феврале глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что платный прием в вузы необходимо «нацелить на задачи государства». Министр отметил, что более трети кредитов выдается на платное обучение экономистов и юристов, что не соответствует запросу рынка на кадры.

В 2024 году власти выделили рекордное количество бюджетных мест в вузах — 621 тыс. Большинство из них были традиционно предусмотрены для будущих учителей — 75 тыс. мест. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс. мест, на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс. мест, а на машиностроение — 21,5 тыс. мест.