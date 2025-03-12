Клишас заявил о неправильно понятых словах Матвиенко о вузах и студентах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не предлагала сократить прием абитуриентов в столичные вузы, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. В.И. Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы», — сказал Клишас.

Video

Он пояснил, что на совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективной в целом является действующая система приема в вузы.



В пресс-службе Совета Федерации добавили, что слова Матвиенко были «одной из иллюстраций к вопросу», а не призывом к ограничению прав региональных абитуриентов.



Валентина Матвиенко на совещании в Совете Федерации 12 марта предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, столичные университеты «собирают студентов со всей страны» и готовят специалистов, которые не нужны на рынке труда в таком количестве, из-за чего у выпускников вузов не получается найти работу по специальности.

На брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопросы такого порядка обсуждаются в Минобрнауки, в Кремле этот вопрос пока не поднимали, передал корреспондент РБК.



В феврале 2025 года президент России Владимир Путин призвал исключить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.