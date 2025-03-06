В России изменился топ регионов-лидеров по количеству студентов

В прошлом году вузы Саратовской области впервые набрали больше 10 тыс. студентов, а в Карачаево-Черкесии прием удвоился, выявил мониторинг НИУ ВШЭ. Эксперты связывают рост с демографией и увеличением приема на бюджетные места

Работа приемной комиссии в Уральском федеральном университете, Екатеринбург (Фото: Антон Буценко / ТАСС)

В регионах выросло число зачисленных на первый курс студентов, показал «Мониторинг качества приема — 2024», проведенный Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования (РБК ознакомился с результатами). Это касается и крупных регионов с большими вузами, и небольших вузов с численностью студентов менее 10 тыс. человек.

Наибольший рост числа принятых на обучение по сравнению с 2022 годом произошел в регионах, где набирают от 1 тыс. до 10 тыс. студентов. К примеру в Карачаево-Черкесии в 2024 году число поступивших увеличилось в два раза (на 94%), в Волгоградской области — на 36,5%, Смоленской области — на 24,5%, а в Тульской области — на 23,2%. Всего среди 70 регионов с набором более 1 тыс. студентов рост показали большинство — 46.

Что касается крупных регионов, где количество студентов превышает 10 тыс. человек., больше всего число принятых на обучение увеличилось в Саратовской области — на 10,6%. В общей сложности вузы региона в 2024 году приняли 10,1 тыс. студентов, что позволило области впервые войти в топ регионов-лидеров по количеству принятых студентов. Всего таких регионов 12. Прирост набора новых студентов также произошел в Свердловской области (+9,1%), Краснодарском крае (+8,6%), Татарстане (+8,3%) и Новосибирской области (+8,4%). Лидером по количеству студентов с большим отрывом остаются Москва и Московская область с общим приемом в 121 тыс. студентов (рост составил 8,1%). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области число новых студентов выросло чуть меньше — на 6,1%.

Среди регионов, которые также вошли в топ по количеству принятых студентов, снижение по сравнению с 2022 годом произошло в Ростовской (−5,4) и Самарской областях (−3,2).

Наибольшее сокращение приема среди регионов с набором от 1 тыс. человек зафиксировали в Кабардино-Балкарии (−24,5%), Коми (−15,5%), Оренбургской (−15,4%), Кировской (−12%) и Курганской (−10,6%) областях.

Как указывают авторы мониторинга, снижение числа абитуриентов преимущественно затронуло регионы Приволжского и Центрального федеральных округов. При этом в Центральном федеральном округе в 11 регионах прием вырос, а в шести — упал, что, объясняют эксперты ВШЭ, говорит о перераспределении студентов внутри округа.

Список регионов, которые демонстрируют наиболее высокое качество приема, в целом стабильное. Среди них — Москва со средним баллом ЕГЭ в 74,9 балла, Санкт-Петербург (73,1 балл), а также Татарстан (69,5 баллов), Башкирия (69,5 баллов), Томск (69,9 баллов), Екатеринбург (69,2 балла), Нижний Новгород (67,6), Калуга (66, баллов), Новосибирск (66,5 баллов). Авторы мониторинга отмечают, что несмотря на рост численности бюджетного набора в региональных университетах, качество набора в вузах, расположенных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга в целом сохраняется: средний балл приема на бюджет снизился незначительно — с 67,1 балла в 2022 году до 66,7 балла в 2024 году. По мнению экспертов ВШЭ, это говорит о том, что региональным университетам удается сохранить качество приема.

Первую часть мониторинга ВШЭ опубликовала в январе. Согласно исследованию, за последние два года вырос спрос на инженерное и медицинское направление. В 2024 году доля зачисленных на инженерные направления подготовки составила 41% от общего приема.

Первые три места по качеству общего приема заняли Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и «Иннополис». Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетное и платное отделения этих вузов составил 97, 89,9 и 87,5 соответственно.

Эксперты также пришли к выводу, что студенты в России готовы платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование. Так, в 2024 году увеличилось число студентов, поступивших на платное обучение, — на 9,8%, или на 15,3 тыс. человек больше, чем в 2023 году. Средний балл приема по договорной основе составил 64,1 балла — на 0,8 балла меньше, чем годом ранее, что, по словам авторов исследования, является «очень небольшим падением». При этом число зачисленных на бюджет в 2024 году выросло меньше — на 1,6%, а средний балл составил 70,2.

В чем причины роста числа студентов

Рост обусловлен разными факторами, где-то это результат госполитики по увеличению бюджетных мест на приоритетных инженерных либо социально значимых направлениях, а где-то — увеличение спроса на платное обучение, сказал РБК заведующий лаборатории «Развитие университетов» Института образования ВШЭ Нияз Габдрахманов.

В 2024 году власти выделили рекордное количество бюджетных мест в вузах — 621 тыс. Большинство их них были традиционно предусмотрены для будущих учителей (направление «образование» и «педагогические науки») — 75 тыс. мест. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс. мест, на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс. мест, а на машиностроение 21,5 тыс. мест.

В каждом регионе свои особенности, отметил Габдрахманов. К примеру, в Карачаево-Черкесии рост числа студентов был связан с увеличением платного приема в Северо-Кавказской государственной академии. Наибольшей популярностью там пользовались направления «здравоохранение» и «юриспруденция».

В Смоленской области число новых студентов выросло за счет роста бюджетного приема в филиале Национального исследовательского университета «МЭИ», говорит Габдрахманов. Наибольший прирост 2024 году показали направления «энергетика и энергетическое машиностроение» и «информатика и вычислительная техника».

В Москве и Московской области по словам Габдрахманов, растет платный прием на медицинские специальности, особенно в Российском государственном социальном университете, Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова и Московском медицинском университете «РЕАВИЗ». В Орловской области зафиксировали прирост числа студентов на платное педагогическое направление в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.

Также рост поступающих в вузы связан с демографической ситуацией, отметил эксперт. Он отметил, что численность возрастной группы 15-19 лет, по данным Росстата, начала расти с 2017 года после длительного спада с начала 2000-х. По словам эксперта, этот рост продлится вплоть до 2030-х годов, после чего снова начнется снижение численности целевой аудитории вузов. В то же время численность выпускников 11-х классов остается стабильной на уровне 700 тыс. человек, так как часть девятиклассников продолжают обучение в системе среднего профессионального образования, при этом часть из них после окончания колледжа поступает в университеты.

Ректор Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» (Татарстан) Александр Дьяконов рассказал РБК, что вуз нарастил цифры приема в 2024 году, так как увеличилась потребность индустриальных партнеров в определенных специалистах. «Мы открыли новые специальности: и биотехнологии, и трансферную безопасность, и новую интегрированную магистратуру по моделированию, и аспирантуру расширяем каждый год. Но это происходит не из-за того, что мы хотим стать лидерами в цифрах, у нас просто есть потребность, поэтому мы открываем новые программы», — пояснил он.

По мнению Дьяконова, необходимо создать систему, которая бы позволяла действительно прогнозировать заказ отраслей на определенных специалистов. Если говорить про нефтяное дело, то нужно четкое количество разработчиков, механиков, буровиков, обслуживающего инженерного персонала. В таком случае университеты набирали бы тех, кто нужен отрасли сегодня и через 5-15 лет.

Несмотря на рост числа студентов, дискуссия об оптимальном числе обучающихся в вузах и актуальных направления подготовки, не прекращаются. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в феврале говорил, что число студентов и выпускников по определенным специальностям превышает потребности рынка. По словам министра, на экономике и юриспруденции учится примерно треть всех студентов, при этом последние пять лет последовательно сокращали бюджетные места на эти направления, но 86% человек обучаются на них платно. Это явно не соответствует запросам государства, уверен Фальков. Он предложил дать Минобрнауки право согласовывать численность платного набора в вузах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в январе предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям и расширить количество студентов и учащихся ПТУ в востребованных профессиях. Министр труда Антон Котяков в ходе правительственного часа в Совфеде заявлял, что две трети сотрудников, в которых будет нуждаться в ближайшие пять лет рынок труда, — это будут люди со средним профессиональным образованием.