Минобороны сообщило о поражении судна ВСУ, перевозившего боеприпасы

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Российские военные нанесли удары по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для украинской армии, а также по цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего было нанесено поражение военным объектам, в частности аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 152 районах.

В оборонном ведомстве уточнили, что в атаке приняли участие оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В этот же день Минобороны сообщило об освобождении пяти поселений в Курской области. В зоне боевых действий российские военные также сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотник самолетного типа.

Ранее, 9 марта, Минобороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины в 143 районах.