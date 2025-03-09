Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам газопереработки

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины в 143 районах, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

«Нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в атаке приняли участие оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия.

Кроме того, были сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 дронов самолетного типа, 99 из них — вне зоны спецоперации.

Накануне, 8 марта, в Одесской области сообщили о повреждениях объекта энергетической инфраструктуры. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили об ударе по инфраструктуре ВПК Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.