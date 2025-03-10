МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за критики смертного приговора ученому

Послу Швеции в Тегеране Матиасу Оттерштедту передали ноту протеста из-за «неадекватных осуждений» со стороны Стокгольма. Шведские власти призвали отменить приговор ученому, которого в Иране приговорили к смертной казни в 2017 году

Люди протестуют перед посольством Ирана в Брюсселе, требуя освобождения Ахмадреза Джалали (он изображен на плакате), 2017 год (Фото: Kevin Van den Panhuyzen / Zuma / Global Look Press)

Посол Швеции в Тегеране Матиас Оттерштедт был вызван в МИД Ирана, где ему передали ноту протеста, сообщает агентство Tasnim. Глава третьего отдела по делам стран Западной Европы МИД Ирана Шахрам Газизаде раскритиковал «неадекватную позицию» шведских чиновников и обвинил Стокгольм в нарушении международного права и дипломатических норм.

Шведский посол посетил иранский МИД 9 марта. Двумя днями ранее МИД Швеции вызвал иранского посла Ходжатоллу Фагани из-за «крайне тревожной информации» об ухудшении здоровья иранского ученого Ахмадрезы Джалали, который уже восемь лет находится в заключении в Иране по обвинению в шпионаже.

«Шведское правительство не имеет права ставить под сомнение работу правовых институтов другой страны или защищать преступника, вина которого полностью доказана», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Ахмадреза Джалали, который ранее преподавал в Каролинском медицинском институте в Стокгольме, был арестован в Иране в 2016 году во время рабочего визита по приглашению Тегеранского университета и Университета Шираз. Его обвинили в шпионаже в пользу Израиля и в 2017 году приговорили к смертной казни.

После вынесения приговора 75 нобелевских лауреатов направили иранским властям обращение с просьбой отпустить Джалали, чтобы тот «продолжил научную работу на благо человечества». В 2018 году шведские власти предоставили ученому гражданство и потребовали освободить его из заключения.

В поддержку Джалали выступили и эксперты ООН по правам человека. По данным международной организации, мужчине неоднократно отказывали в медицинской помощи, несмотря на плохие анализы и высокую вероятность лейкемии. «Применение пыток, необоснованное задержание, смертный приговор и неминуемая казнь — все эти действия являются несправедливыми, и международное сообщество должно их самым решительным образом осудить», — заявили эксперты ООН.

В заявлении МИД Швеции от 7 марта говорится, что Ахмадреза Джалали должен немедленно получить медицинскую помощь, в которой он «остро нуждается». Шведские власти вновь подчеркнули, что смертный приговор должен быть отменен, и запросили консульский доступ к ученому.