Греция отказала корреспонденту «РИА Новости» в аккредитации
Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту «РИА Новости» Геннадию Мельнику на 2025 год, об этом сообщает само агентство.
«Корпункт [в Афинах] вынужденно закрывается после более 20 лет работы», — говорится в публикации.
МИД Греции отказал в аккредитации без объяснения причин, отметило агентство. Сотрудница греческого управления международных общественных связей уведомила журналистов, что «положительного ответа» на 2025 год не будет, однако она не может рассказать о «деталях решения».
Корпункт агентства работал с 2004 года, его открыли в преддверии Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
В феврале о возможном пересмотре условий аккредитации для российских корреспондентов заявил МИД Франции. Тогда представитель французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан призвал Россию пересмотреть ее решения в отношении французских СМИ: до этого Россия отказала в аккредитации корреспонденту Le Monde в ответ на невыдачу Францией рабочей визы журналисту-международнику «Комсомольской правды».
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