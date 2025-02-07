Во Франции пересмотрят условия аккредитации российских журналистов

Эммануэль Макрон (в центре) (Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images)

МИД Франции заявил о возможном пересмотре условий аккредитации для журналистов из России. Об этом сообщил официальный представитель французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан на брифинге.

Видео встречи с журналистами французский МИД выложил на своей странице в X.

«Журналисты во Франции пользуются годовой аккредитацией, но это ситуация, которую нам придется изучить», — сказал Лемуан.

Он призвал Россию пересмотреть принятые решения в отношении французских СМИ, которые в противном случае «потребуют ответа».

«Мы всегда уважали работу российских журналистов, аккредитованных на нашей территории, при условии, что они действительно журналисты и их СМИ не находятся под санкциями», — заключил дипломат.

Накануне, 6 февраля, представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе, в связи с чем российская сторона приняла ответные меры.

«Жребий пал на постоянного корреспондента Le Monde в России [Бенджамена] Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления. Никакого политического подтекста в этом выборе не было», — пояснила Захарова.

Однако если проблема с выдачей визы российским журналистам будет решена, то и французскому корреспонденту дадут аккредитацию, подчеркнула дипломат.