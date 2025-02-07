Во Франции пересмотрят условия аккредитации российских журналистов
МИД Франции заявил о возможном пересмотре условий аккредитации для журналистов из России. Об этом сообщил официальный представитель французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан на брифинге.
Видео встречи с журналистами французский МИД выложил на своей странице в X.
«Журналисты во Франции пользуются годовой аккредитацией, но это ситуация, которую нам придется изучить», — сказал Лемуан.
Он призвал Россию пересмотреть принятые решения в отношении французских СМИ, которые в противном случае «потребуют ответа».
«Мы всегда уважали работу российских журналистов, аккредитованных на нашей территории, при условии, что они действительно журналисты и их СМИ не находятся под санкциями», — заключил дипломат.
Накануне, 6 февраля, представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе, в связи с чем российская сторона приняла ответные меры.
«Жребий пал на постоянного корреспондента Le Monde в России [Бенджамена] Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления. Никакого политического подтекста в этом выборе не было», — пояснила Захарова.
Однако если проблема с выдачей визы российским журналистам будет решена, то и французскому корреспонденту дадут аккредитацию, подчеркнула дипломат.
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