Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы

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Высокопоставленный сотрудник Агентства по международному развитию США (USAID) отдал распоряжение оставшемуся персоналу собраться в главном офисе организации для того, чтобы уничтожить хранящиеся там секретные документы. Об этом пишет издание Politico.

Поручение было направлено по электронной почте от исполняющей обязанности исполнительного директора USAID Эрики Карр, ее письмо оказалось в распоряжении Politico.

«Сначала уничтожьте как можно больше документов и оставьте пакеты для сжигания на тот случай, если не получится воспользоваться измельчителем», — говорится в письме. Также Карр приказала сотрудникам наклеить на пакеты этикетки с надписями «SECRET» и «USAID/B/IO» (сокращение от «бюро или независимый офис»).



В письме не были указаны причины, по которым следовало уничтожить документы.

Ранее на сайте USAID было опубликовано объявление о том, что сотрудники агентства до 14 марта должны вынести свои личные вещи из здания организации. По данным Politico, в бывшую штаб-квартиру USAID готовится переехать Погранично-таможенная служба США.

Госсекретарь Марко Рубио, с начала февраля возглавляющий USAID, 10 марта сообщил о закрытии 83% программ агентства. По словам Рубио, оставшиеся около 1 тыс. программ сохранят, но расходы по ним будут контролировать «более эффективно». Анализ работы USAID провел Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) под руководством Илона Маска.

USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Президент Дональд Трамп, вернувшись в январе этого года в Белый дом, подверг агентство критике, обвинив его в коррупции и трате денег «в значительной степени мошенническим путем».