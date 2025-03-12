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Политика ,  
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Прокуратура Грузии отказалась обжаловать приговор Саакашвили

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Генпрокуратура Грузии не планирует обжаловать девятилетний приговор экс-президенту республики Михаилу Саакашвили по делу о хищении бюджетных средств, однако ведомство обратится в апелляционный суд, чтобы оспорить штраф, который был наложен на его бывшего начальника охраны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Суд назначил бывшему главе службы госохраны Саакашвили Темуру Джанашия штраф в размере 300 тыс. лари ($108 тыс.).

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Михаил Саакашвили в 2011 году

«Прокуратура Грузии обжалует решение суда по делу Джанашия в вышестоящей инстанции в установленный законом срок», — говорится в тексте.

Ранее суд в Грузии приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам за растрату бюджетных средств на сумму 9 млн лари (около $3,2 млн). Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014 году, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В 2015 году он стал советником президента Украины (пост тогда занимал Петр Порошенко), а позже получил должность главы Одесской областной администрации, но объявил об отставке в 2016 году. После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Саакашвили стал главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

В 2021 году Саакашвили приехал в Грузию и опубликовал соответствующее сообщение в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Его задержали и возбудили уголовное дело о незаконном пересечении грузинской границы.

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Михаил Саакашвили Грузия приговор хищение
Михаил Саакашвили фото

Михаил Саакашвили

политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года
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