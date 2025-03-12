Минобороны сообщило об уничтожении 21 дрона за ночь

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 12 марта, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что 12 беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять — над Черным морем, два — над Курской областью и по одному — над Калужской областью и Крымом.

Ранее об отражении атаки дронов на регион сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об опасности подобной атаки также объявил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 337 украинских беспилотников за ночь, из них 91 — над Московской областью. Позже ведомство уточнило, что еще шесть дронов сбили в районе Курской АЭС.