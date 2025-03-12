 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении 21 дрона за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 12 марта, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что 12 беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять — над Черным морем, два — над Курской областью и по одному — над Калужской областью и Крымом.

Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регион
Политика

Ранее об отражении атаки дронов на регион сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об опасности подобной атаки также объявил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 337 украинских беспилотников за ночь, из них 91 — над Московской областью. Позже ведомство уточнило, что еще шесть дронов сбили в районе Курской АЭС.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Минобороны дроны Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Тульской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регион
Политика
Самая массированная атака дронов на Москву и Подмосковье. Карта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
В Екатеринбурге 27 подростков отравились в общежитииОбщество, 08:12
Компании США обратились к Украине за помощью в создании дронов для армииПолитика, 08:08
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»Политика, 08:00
Минобороны сообщило об уничтожении 21 дрона за ночьПолитика, 07:33
«Сбер» собрался первым в России запустить новый вид страхования жизниИнвестиции, 07:30
Сбербанк собрался первым в России запустить новый финансовый продуктИнвестиции, 07:30
Ставки аренды зерновозов упали в начале года вслед за снижением экспортаБизнес, 07:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в выходныеГород, 07:25
Премьер Гренландии отказался общаться с российским журналистомПолитика, 07:12
«Продавить партнера». Почему в России не принято договариватьсяPro, 07:00
Банки предложили наказание для сотрудников за мошеннические кредитыФинансы, 07:00
Суд в США приостановил первую в Луизиане казнь с применением азотаОбщество, 06:39
Хуситы возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном мореПолитика, 06:29
Трамп отложил повышение пошлин для Канады через шесть часов после анонсаПолитика, 06:15