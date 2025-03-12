В Тульской области объявили опасность атаки дронов

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Ранее об отражении атаки дронов на регион сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне в Суворовском районе Тульской области дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник.

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 дрон — над Московской областью. Позже ведомство уточнило, что еще шесть аппаратов сбили в районе Курской АЭС.