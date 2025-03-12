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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регион
Политика

Ранее об отражении атаки дронов на регион сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне в Суворовском районе Тульской области дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник.

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 дрон — над Московской областью. Позже ведомство уточнило, что еще шесть аппаратов сбили в районе Курской АЭС.

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Теги
Дмитрий Миляев Тульская область дроны
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