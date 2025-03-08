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В Москве побит температурный рекорд для 8 марта

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Новости Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Воздух в Москве к 14:00 прогрелся до +10,1 °С, что на 1,5 °С выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году, сообщили специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус и Евгений Тишковец.

«В Москве установлен температурный рекорд! В 14:00 столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ показывают +10,1 [градуса]. Прежний рекорд для 8 марта 2020 года, когда было +8,6 [градуса], побит» — написал Тишковец.

Леус отметил, что точное значение нового достижения станет известно после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Синоптик предсказал перепады температур в Центральной России в марте
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Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что март в европейской части России будет теплым, хотя синоптики не исключают похолоданий, в основном по ночам.

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Теги
Москва погода в Москве температурный рекорд Евгений Тишковец Весна Погода
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